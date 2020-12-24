Правоохранители задержали участника массовых беспорядков в Бресте

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска УВД Брестского облисполкома задержали 24-летнего брестчанина, который участвовал в массовых беспорядках 10 августа на проспекте Машерова в областном центре. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Установлено, что мужчина находился в группе агрессивно настроенных лиц и применил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, охранявшего общественный порядок. В частности, он с разбега ударил ногой в щит, который милиционер держал в руках", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и признали его подозреваемым по уголовному делу за участие в массовых беспорядках.-0-