Правоохранители задержали в Могилеве наркодилеров с 0,5 кг психотропа

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители изъяли у наркодилеров 0,5 кг психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Оперативники 25 ноября задержали трех жителей областного центра в возрасте от 18 до 22 лет - двух парней и девушку. При себе у них обнаружен пакет с 0,5 кг психотропного вещества альфа-PVP, который взяли из тайника в Минской области. Они намеревались разложить наркотик более мелким весом на территории Витебской и Могилевской областей. По словам сотрудника ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимира Синкевича, молодые люди признались, что успели поработать на виртуальный наркомаркет чуть более 2 недель.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.-0-