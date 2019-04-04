Правоохранители задержали в Витебске телефонного "минера"

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске задержали мужчину, который по телефону сообщил сегодня о ложном минировании магазина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Выяснилось, что житель областного центра звонил пьяным. 31-летний мужчина ранее был судим за аналогичное преступление и поджоги. В этом году неоднократно привлекался к административной ответственности за вызовы МЧС на вымышленные пожары. Задержали витебчанина недалеко от места жительства.

Как сообщалось, звонок о ложном минировании магазина в Витебске поступил сегодня в 16.13 на спецлинию 102. Незамедлительно на место происшествия были направлены следственно-оперативная группа, саперно-пиротехническая группа в/ч 5524, МЧС, медицинские работники и другие службы. В целях обеспечения безопасности было проведено оцепление и эвакуация посетителей и персонала магазина. Торговый объект и прилегающую территорию обследовали специалисты, взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.-0-