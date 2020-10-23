Праворадикальный футбольный фанат задержан за участие в массовых беспорядках в Жлобине

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники гомельского управления ГУБОПиК МВД выявили и задержали при поддержке ОМОНа 25-летнего жителя районного центра. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Молодой человек участвовал в массовых беспорядках 9 августа. Тогда группы действующих и футбольных фанатов, применяя подручные предметы, повредили проезжавшие по улице Барташова милицейские автомобили", - рассказали в МВД.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания и признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Фигурант не судим и является активным участником местной праворадикальной околофутбольной группировки.-0-