Предъявлено обвинение 18-летнему парню за смертельное избиение мужчины в Минском районе

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Минского районного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели 24-летнего мужчины ночью 2 января в агрогородке Лесной Минского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По предварительной информации, в одном из заведений агрогородка в ссору между знакомыми вмешался 18-летний парень. Между ним и 24-летним молодым человеком завязалась потасовка. Обвиняемый нанес несколько ударов по голове потерпевшему, вследствие которых последний потерял сознание. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, молодой человек скончался в автомобиле скорой помощи.

Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему, назначен ряд экспертных исследований, допрошены свидетели.

По результатам расследования 18-летнему парню предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть) Уголовного кодекса. Он допрошен. С учетом тяжести содеянного к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Минским РОСК продолжается расследование уголовного дела.-0-