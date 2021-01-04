Предъявлено обвинение минчанкам, разбросавшим саморезы возле административного здания

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Днем 27 декабря 2020 года две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения выезжающих автомобилей. Довести свой умысел до конца минчанкам не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия", - рассказали в УСК.

В ходе изучения содержимого их мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. Установлено также, что обвиняемые причастны к аналогичному преступлению, произошедшему на территории столицы 13 декабря.

Женщинам предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.339 (покушение на хулиганство, совершенное группой лиц) УК. К одной из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй - домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-