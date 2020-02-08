8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предъявлено обвинение одному из задержанных по делу об убийстве жителя Марьиной Горки. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Собранные в процессе расследования материалы стали основанием для задержания трех жителей Марьиной Горки. Они допрошены, с их участием проведены проверки показаний на месте с применением видеозаписи.

"Согласно показаниям 33-летнего подозреваемого, 21 января потерпевший находился у него и его сожительницы в квартире - втроем распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В результате хозяин нанес потерпевшему телесные повреждения руками, ногами и стеклянной бутылкой, от которых тот скончался. Спустя некоторое время, желая скрыть следы преступления, мужчина обратился за помощью к 23-летнему знакомому. Они вывезли тело и сбросили в реку Свислочь", - говорится в сообщении.

Следователи предъявили обвинение 33-летнему мужчине по ч.1 ст.139 УК (убийство), он содержится под стражей. Окончательная правовая оценка действиям всех лиц будет дана по результатам расследования.-0-