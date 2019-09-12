Предъявлено обвинение организаторам нарколаборатории под Минском

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторам нарколаборатории под Минском, у которых изъяли 20 кг запрещенных веществ, предъявлено обвинение. Об этом рассказала в прямом эфире на "Радио Минск" официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Управлением СК по Минской области расследуется уголовное дело в отношении трех граждан РФ о незаконном обороте психотропов. "Приехали молодые люди из Кемеровской области - все они одноклассники. В Минске открыли ООО. Согласно уставным документам, они должны были заниматься производством и продажей химической продукции. На самом деле в арендованных помещениях в Минском районе находилось дорогостоящее лабораторное оборудование и было налажено оптовое производство психотропов. Фактически лаборатория функционировала в промышленных масштабах", - отметила Юлия Гончарова. Производились альфа-PVP и альфа-PНР.

Каждому из фигурантов 24 года. На момент задержания они нигде не работали. "Согласно данным милиции, они целенаправленно приехали в начале 2019 года в нашу страну, чтобы заниматься изготовлением психотропов. Было изъято более 20 кг особо опасных психотропных веществ, более 1,5 т веществ, которые используются для изготовления психотропов, а также дорогостоящее лабораторное оборудование, посуда, спецодежда и другое", - рассказала Юлия Гончарова. Подозреваемым уже предъявлено обвинение, все они находятся под стражей.

Как сообщалось, в апреле этого года сотрудники оперативного подразделения погранслужбы и Комитета госбезопасности Беларуси совместно с ФСБ России пресекли деятельность профессионально оборудованной подпольной лаборатории в Минском районе. Двух парней 1995 года рождения 23 апреля задержали с поличным в д.Хатежино, их подельника - на складе у д.Малиновка. Все трое - граждане России.

Предварительно было установлено, что прекурсоры для изготовления психотропов и лабораторное оборудование были ввезены в Беларусь с территории России.

Как отмечали правоохранители, ранее в Беларуси не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства.-0-