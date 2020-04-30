Предъявлено обвинение водителю легковушки по делу о ДТП с маршруткой в Молодечненском районе

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предъявлено обвинение водителю легкового автомобиля Renault, который 26 ноября 2019 года на 62-м км дороги Р28 у деревни Красное Молодечненского района столкнулся с маршруткой. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Водителю, жителю Молодечно, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений). "В ходе допроса в качестве обвиняемого он вину признал полностью. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд", - сказала Татьяна Белоног.

Следователи пришли к выводу, что причиной ДТП явилось игнорирование требований ПДД. Водитель Renault отработал ночную смену и сел за руль, будучи в утомленном состоянии. "Мужчина уснул за рулем, вследствие чего потерял контроль за безопасным движением транспортного средства и выехал на встречную полосу, что привело к тяжким последствиям. Водитель маршрутки не располагал технической возможностью предотвратить столкновение с автомобилем Renault с момента выезда последнего в его полосу движения", - отметила Татьяна Белоног.

В маршрутке было 13 пассажиров, они ехали из Молодечно в Минск. Тяжкие телесные повреждения в ДТП получили двое из них и водитель микроавтобуса, а также пассажир легковушки. Всего в аварии пострадали шесть человек. В ходе предварительного расследования допрошены все участники ДТП, проведены следственные и процессуальные действия. Получены результаты более чем десяти экспертиз, их проводили специалисты УГКСЭ по Минской области.-0-

Фото УСК по Минской области