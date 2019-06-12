Предъявлено обвинение водителю легковушки по делу о столкновении с припаркованными авто в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителю BMW 525, который 29 мая в Минске столкнулся с припаркованными авто, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Обвинение, но по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), УК предъявлено и водителю Kia Optima, который вечером 9 мая, будучи пьяным, столкнулся на улице Казинца с двигавшимся в попутном направлении трактором с прицепом.
"В настоящее время к обоим водителям применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировали в СК.
Как сообщалось, в аварии на улице Казинца погиб 33-летний пассажир Kia, жертвами ДТП на улице Селицкого стали 20-летняя девушка и 21-летний парень, ехавшие в BMW. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия.
Следователи призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожную обстановку и погодные условия, не совершать опасные маневры. В СК напоминают об ответственности, которые несут автолюбители не только за свою жизнь, но и за жизни своих пассажиров.-0-
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