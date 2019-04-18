Предъявлено обвинение жителю Чечерска, отрубившему кисть бывшей супруге

18 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чечерским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого телесного повреждения жительнице райцентра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова

В начале февраля нетрезвый мужчина при ссоре с бывшей супругой ударил топором по ее правой руке, что привело к ампутации кисти.

Экс-супруги после нескольких лет после развода жили в одном доме. "Между ними на почве неприязненных отношений часто возникали ссоры. В периоды обострения конфликта женщина на некоторое время уходила из дома. В прошлом году мужчина был судим за угрозу убийством бывшей супруги", - сказала Мария Кривоногова.

Проведен комплекс следственных действий, включая проверку показаний на месте происшествия с участием обвиняемого, очную ставку между обвиняемым и потерпевшей, допросы свидетелей. К материалам дела приобщены результаты нескольких судебных экспертиз. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения от алкогольной зависимости.

Жителю райцентра предъявлено обвинение по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-