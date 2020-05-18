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18 мая 2020, 15:46

"Предложил делиться" - свидетель по "делу банкиров" рассказал о передаче взяток Касперовичу

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор фирмы "НИИ ЭВМ Сервис" Сергей Солодухо сегодня в суде рассказал, что Феликс Касперович предложил передавать ему взятки за сотрудничество Нацбанка с компанией. Касперович утверждает, что инициатива в передаче денег была не его, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Компания "НИИ ЭВМ Сервис" занимается техобслуживанием вычислительной техники и разработкой ПО. Сергей Солодухо является ее директором с 1991 года. По его словам, отношения "НИИ ЭВМ Сервис" с Нацбанком начались в 1994 году и практически не прекращались.

Как пояснил Сергей Солодухо, с 2001 года фирма занимается круглосуточным техобслуживанием оборудования в Нацбанке. В этом задействованы 14 сотрудников.

Договоры на данный вид услуг заключались после конкурса, но кроме "НИИ ЭВМ Сервис" желающих участвовать в таком тендере, по словам Сергея Солодухо, не было.

По мнению следствия, в 2013 году начальник одного из управлений Нацбанка Феликс Касперович и Сергей Солодухо договорились о выплате "откатов" Касперовичу за содействие "НИИ ЭВМ Сервис". В итоге Солодухо неоднократно заносил деньги в служебный кабинет Касперовича - всего было передано более $22 тыс.

Сегодня Сергей Солодухо рассказал, для чего передавал взятки и как решил написать явку с повинной. Он пояснил, что примерно после 2011 года взаимодействие с Нацбанком по договорам техобслуживания перестало быть прибыльным. К середине года стало ясно, что нечем платить зарплату, "были прямые убытки".

С 2011 года были два повышения оплаты услуг фирмы. По словам Сергея Солодухо, никакой реакции от Нацбанка не было, хотя компания присылала письма. "На письмо, написанное в 2015 году, ответили: раз убыточно, давайте расторгнем договор и объявим новый конкурс. Но мы отказались", - пояснил он.

В 2016 году компания победила в очередном конкурсе. "Цену подняли, но не так, как хотели", - отметил представитель "НИИ ЭВМ Сервис". В итоге он пошел к Феликсу Касперовичу и попросил поддержать просьбу о повышении стоимости услуг. "Касперович согласился поддержать мою просьбу и предложил делиться", - рассказал Сергей Солодухо.

Он добавил, что Касперович сказал об этом достаточно понятно, это звучало как встречное предложение. "Я попросил паузу, сказал, что мне надо подумать. Буквально через пару дней связался с ним", - продолжил Сергей Солодухо. Величину взятки он определил сам.

Вознаграждение Феликсу Касперовичу за содействие составляло 5% от ежемесячного платежа Нацбанка "НИИ ЭВМ Сервис" без НДС. Платил Солодухо суммы от $1,7 тыс. до $3 тыс. каждый квартал - до весны 2016-го. Тогда он сказал Касперовичу, что больше не будет передавать деньги.

Сергей Солодухо был освобожден от уголовной ответственности, потому что сам сообщил о переданных им взятках. "Когда я узнал об аресте Касперовича, понял, на краю какой пропасти оказался. Дальше пошли действия - явка с повинной", - рассказал он.

Феликс Касперович в ответ на сегодняшние показания Солодухо заявил, что ни в одном из случаев не был инициатором, то есть не просил передавать ему деньги. Вину при этом в принятии взяток признает.

Также сегодня допросили свидетельницу Анну Турчину. По словам женщины, она работает в "Мобильном сервисе" примерно с 2009 года. Согласно обвинению, женщина передавала Феликсу Касперовичу деньги, которые тот делил поровну с Андреем Подгорным.

Турчина сегодня на суде рассказала, что с Касперовичем она знакома где-то с 2008 года, когда работала еще в компании "Белсофт". В конце 2011-го или начале 2012 года они пересеклись, и Касперович рассказал о планируемой в Нацбанке модернизации. "Я сказала, что нам это интересно. Он никаким образом у меня не вымогал денег. На первой встрече мы просто проговорили, что такие планы есть", - пояснила свидетельница.

"Мне показалось, что я могу предложить ему сотрудничество с нами за денежное вознаграждение. Зародилась пагубная мысль", - добавила Анна Турчина.

Она рассказала о планах фактическому руководителю "Мобильного сервиса" Владимиру Жилину, "согласовала с ним возможность потенциальных выплат сумм". Тот сказал, что "если этот проект состоится, то мы сможем рассчитаться".

Платить Касперовичу собирались 10% от суммы сделки. "Если бы было больше 10%, я понимала, что все проекты будут нерентабельны. А меньше - вдруг бы мое предложение было бы не воспринято", - пояснила Турчина.

Как сообщалось, Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010-го до июня 2015 года занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015-го по декабрь 2017-го был директором Расчетного центра Нацбанка. После работал председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр". Ему вменяется совместно с Андреем Подгорным получение взяток на сумму более $868 тыс.-0-

Суд по "делу банкиров" после перерыва продолжился в МинскеСуд по "делу банкиров" после перерыва продолжился в Минске
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