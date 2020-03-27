Предметы времен войны нашли дачники на своих участках под Гродно

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Снаряды и другие находки времен войны обнаружили дачники под Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Начало весенних работ на дачных участках ознаменовалось опасными находками. В деревне Дубовка под Гродно мужчина перекапывал огород и обнаружил 76-милиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Саперы в/ч 5522 изъяли и уничтожили боеприпас.

В садовом товариществе в Грандичах рядом с областным центром при обработке участка дачники обнаружили фрагменты обмундирования и костные останки. Вероятнее всего, это тоже отголоски войны.

В милиции напомнили, что при обнаружении боеприпасов, обмундирования, костных останков следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.-0-