Предприятие по переработке стройотходов "сэкономило" на экологическом налоге свыше Br1,7 млн

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское производственное унитарное предприятие по переработке строительных отходов недоплатило в бюджет свыше Br1,7 млн экологического налога. Подробности КГК приводит в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело в отношении 50-летнего директора предприятия возбуждено по результатам проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Таким образом осуществлялся контроль за реализацией мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы".

Работники столичной финансовой милиции установили, что с ноября 2019 года по март 2020 года директор унитарного предприятия "экономил" на уплате экологического налога: вносил в товарно-сопроводительные документы заведомо ложные сведения о характере и классе опасности отходов производства, поставляемых на полигон бытовых отходов Минска.

По указанию руководителя работники предприятия загружали в автомашины строительный мусор, относящийся к отходам 4 класса опасности, и засыпали его грунтом. Потом этот законспирированный под грунт строительный мусор доставлялся на полигон бытовых отходов для использования в качестве изолирующего слоя. На самом деле таким образом производилось незаконное захоронение отходов.

Директор своими противоправными действиями причинил ущерб государству в виде неуплаты в бюджет экологического налога на общую сумму свыше Br1,7 млн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. С руководителя предприятия взята подписка о невыезде. Проводятся дальнейшие следственные действия. Наложен арест на имущество субъекта хозяйствования на сумму Br2,5 млн. Принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.-0-