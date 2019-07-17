Предприятие в Барановичском районе превратило участок под товарное сельское хозяйство в свалку

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупное предприятие агропромышленного комплекса Барановичского района организовало масштабную свалку мусора на участке, выделенном ему для ведения товарного сельского хозяйства. Этот факт выявили работники Комитета госконтроля Брестской области при проверке предприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

Предприятию был выделен участок в 0,12 га в лесном массиве для ведения товарного сельского хозяйства. По указанию должностных лиц здесь незаконно вырубили древесно-кустарниковую растительность, а потом захоронили около 10 т различных отходов производства (в основном строительных). В процессе ликвидации несанкционированной свалки извлечено и сдано государству 4 т металлолома на Br850.

За причинение вреда окружающей среде субъекту хозяйствования исчислено к возмещению в бюджет более Br30 тыс.

Выявлены нарушения законодательства в области лицензирования, правил торговли, обращения с отходами, законодательной метрологии, строительной деятельности, ведения бухгалтерского учета и отчетности, искажения государственной статистической отчетности, а также об обращениях граждан. Установлены факты закупок ветеринарных препаратов у посреднической структуры (переплата составила более Br43 тыс.). Не по целевому назначению использовано почти Br100 тыс., выделенных предприятию в 2017 году по указу "О закупке продукции растениеводства".

В Комитете госконтроля Брестской области рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. О выявленных фактах для принятия мер проинформирован Барановичский райисполком.-0-