Предприятие в Дятловском районе потеряло 2,5 млн российских рублей из-за халатности руководителя

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие Дятловского района поставило подмосковной фирме продукцию на 2,5 млн российских рублей без оплаты и страхования рисков, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Данный факт выявили работники Слонимского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области в ходе проверки, по материалам которой возбуждено уголовное дело за служебную халатность в отношении и.о. директора предприятия.

Несколько лет его организация поставляла коммерческому предприятию, зарегистрированному в городе Балашиха, свою продукцию для последующей реализации в России. В 2018 году подмосковная фирма нарушила установленные договором сроки оплаты за полученную продукцию. Несмотря на это, белорусский поставщик в июле прошлого года отгрузил очередную крупную партию товаров на сумму свыше 2,5 млн российских рублей без оплаты и частично без страхования рисков. Через два месяца российское предприятие объявило о ликвидации, а затем о банкротстве.

Установлено, что и.о. директора организации знала о том, что подмосковным партнером превышен лимит страховой ответственности, но решила продолжить поставки. Даже попыталась подписать задним числом дополнительное соглашение к договору с российской фирмой, чтобы сдвинуть сроки оплаты и таким образом оправдать отгрузку в период просрочки. В итоге белорусское предприятие понесло существенные финансовые потери.

В отношении и.о. руководителя возбуждено уголовное дело за служебную халатность.-0-