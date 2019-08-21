Предприниматель брал предоплату за ремонт, но работу не выполнял

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель брал предоплату за ремонт, но работу не делал. Бобруйские следователи устанавливают потерпевших от мошенничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Telegram-канала Следственного комитета.

По данным следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, под видом выполнения ремонтно-строительных работ неправомерно завладевал деньгами граждан. Мужчина брал предоплату за заказанные работы, которые не выполнял либо выполнял частично. В результате заказчики отказывались от его услуг, однако предоплату подозреваемый не возвращал.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса. Согласно материалам уголовного дела, от его действий пострадали не менее 25 граждан.

Следователи обращаются к гражданам, пострадавшим от действий этого предпринимателя, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (0225) 461-802 и 8 (0225) 461-862.-0-