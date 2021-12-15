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15 декабря 2021, 15:25

Предприниматель хранил без документов более 23 т стеклоомывающей жидкости

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП ГУВД с коллегами из ОБЭП Центрального и Заводского РУВД столицы установили факт хранения крупной партии стеклоомывающей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"При проверке оперативники обнаружили фуру, в которой хранилось более 23 т стеклоомывающей жидкости. На товар, принадлежащий 37-летнему столичному предпринимателю, мужчина не смог предоставить соответствующие документы", - рассказали в ГУВД.

Мужчина пояснил: стеклоомывайку приобрел в России и планировал продать в Минске. Правоохранители направили изъятую жидкость на экспертизу.

Материалы по признакам административного правонарушения направлены в Министерство по налогам и сборам, а также в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.-0-

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