Предприниматель хранил в подвале жилого дома в Минске более 100 тыс. единиц пиротехники

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ленинского РУВД столицы 12 декабря изъяли более 100 тыс. единиц пиротехнических изделий, которые в нарушение требований хранились в подвале жилого дома на пр. Рокоссовского. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.

Пиротехника принадлежит индивидуальному предпринимателю, который проживает с семьей в этом же доме. Общая стоимость изъятого товара составляет около $10 тыс. "По последним данным, количество изделий превышает 100 тыс. единиц. Но эта цифра не окончательная", - отметила Татьяна Ковалева.

В отношении ИП начат административный процесс по ч.2 ст.23.48 КоАП ("Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями"). Ему грозит штраф с конфискацией предмета административного правонарушения либо без нее.

Официальный представитель обратила внимание, что в 2017 году предприниматель уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения пиротехники.-0-