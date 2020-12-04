4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Бреста незаконно перевозил почти 250 кг икры и 48 банок мяса краба, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области - начальник управления оперативных мероприятий Татьяна Жилинская.

Нарушителя выявили сотрудники налоговой инспекции совместно с правоохранителями вблизи Глушковичей Лельчицкого района. Предприниматель из Бреста вез продукцию на общую сумму Br29,7 тыс. без сопроводительных документов. "Он перевозил 249 кг икры и 48 банок мяса краба. При этом икра не была промаркирована контрольными (идентификационными) знаками", - отметила Татьяна Жилинская.

За такое нарушение предусмотрен штраф до 50% от стоимости товара.

По словам заместителя начальника инспекции, недобросовестные плательщики, пытаясь сэкономить на контрольном (идентификационном) знаке, нередко нарушают законодательство - ввозят и реализуют товары, которые подлежат маркировке, без контрольных знаков. В этом году установлено 11 подобных фактов. Нарушителей привлекли к административной ответственности.-0-