Предприниматель из Бреста похитил у друга $5700

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержан мужчина за хищение денежных средств в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу поступило заявление от жителя столицы, который сообщил о пропаже $5700.

В ходе разбирательств установлено, что к краже причастен друг детства заявителя - 33-летний брестский индивидуальный предприниматель, который накануне заезжал в гости к потерпевшему. Во время распития алкогольных напитков брестчанин обратил внимание на конверт, лежащий на стеллаже. Дождавшись, пока хозяин квартиры отвлечется, гость достал все сбережения из него и покинул квартиру.

Известно, что похищенные деньги мужчина потратил на погашение потребительского кредита и ремонт личного транспортного средства. В настоящее время ущерб заявителю частично возмещен.

Фрунзенским (Минска) РОСК действиям задержанного дана правовая оценка. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-