Предприниматель из Лунинецкого района брал в долг на неработающий бизнес

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в отношении 27-летнего жителя Лунинецкого района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Мужчина формально являлся учредителем и директором частного предприятия, которое фактически не работало. С января 2014 года по май 2020-го он под различными предлогами завладевал деньгами и имуществом граждан и организаций. Предприниматель заключал договоры поставки и купли-продажи сельскохозяйственной продукции и удобрений. Получив предоплату, взятые на себя обязательства не выполнял, а деньги тратил на собственные нужды. Также он брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса.

Следователи установили 19 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. Общая сума причиненного им имущественного вреда превысила Br220 тыс. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2, 3, 4 ст.209 (мошенничество) УК. Мужчина заключен под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

За 11 месяцев текущего года в Брестской области возбудили 355 уголовных дел за мошенничество - на 61 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-