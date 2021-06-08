8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Минска наживался на обмане пенсионеров. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"20-летний индивидуальный предприниматель в апреле текущего года продавал датчики утечки газа в несколько раз дороже их реальной стоимости. Подозреваемый имел дело с престарелыми гражданами - при цене датчика чуть более Br30, он продавал устройства почти за Br150, при этом заверяя покупателей, что делает им 50-процентную скидку", - рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

Схема такого мошенничества не нова - ряд аналогичных преступлений на протяжении нескольких минувших лет были совершены на территории России.

Жертвами предприимчивого злоумышленника стали как минимум трое пенсионеров из Солигорска. В настоящее время он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.209 УК (мошенничество). Возбуждено уголовное дело.-0-