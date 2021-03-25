25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Могилева призывал к насилию над милиционерами - возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"На 26-летнего индивидуального предпринимателя вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД. В деструктивных Telegram-чатах мужчина призывал людей применять насилие над правоохранителями", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело за подстрекательство к насилию в отношении сотрудников милиции. Могилевчанин заключен под стражу.

"Любые посягательства на милиционеров (призывы к насилию) будут пресекаться, виновные устанавливаться и привлекаться к ответственности", - отметила Ольга Чемоданова.-0-