14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Могилева взял у знакомой крупную сумму на развитие бизнеса и не вернул. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 49-летняя директор одного из частных предприятий города, которая рассказала, что была обманута. Женщина дала в долг знакомому две крупные денежные суммы, но тот не стал их возвращать", - рассказали в УВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД выяснили, что к произошедшему причастен 51-летний индивидуальный предприниматель, который еще в 2015 году взял у женщины первую денежную сумму в долг - Br70 752. Взятое он так и не вернул, а в 2018 году попросил еще - якобы деньги ему были необходимы для развития собственного бизнеса. Женщина вновь поверила знакомому, планируя, что после получит всю сумму назад, и дала еще Br101 760. Когда гражданка попросила вернуть долг, мужчина стал утверждать, что никаких денег он не брал. Жительница областного центра была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева напоминают гражданам: не стоит давать в долг деньги малознакомым людям, в порядочности которых у вас нет стопроцентной уверенности. Также прежде чем оформлять на свое имя рассрочку или кредит, нужно хорошо подумать, насколько близко вы знаете человека. Не стоит идти на подобные сделки с людьми, которые кажутся вам внешне надежными и состоятельными. Если это действительно платежеспособный человек, он оформит на себя рассрочку или кредит самостоятельно, или сразу расплатится за необходимый ему товар.-0-