Предприниматель из Мозыря попал на фейковое объявление и лишился Br61 тыс.

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Мозыря хотел купить партию сои и лишился крупной суммы денег, сообщили БЕЛТА в МВД.

В ноябре 39-летний предприниматель решил приобрести для перепродажи 200 т сои. Он нашел в интернете сельхозпредприятие в Брянской области России, торгующее масленичной культурой, и позвонил на указанный в объявлении российский номер. На другом конце провода подтвердили, что товар есть в наличии, прислали на электронную почту договор. Предоплату не требовали, условились рассчитаться, когда водитель приедет за первой партией.

В Брянскую область выехал грузовик. Прибыв на предприятие, водитель отправил бизнесмену фотографии товара. Увиденное устроило предпринимателя, он перевел на указанный в договоре счет первый транш - более Br61 тыс. "После поступления денег должна была начаться погрузка. Время шло, а средства фирме так и не поступили. Объявление из интернета исчезло, а телефон "продавца" не отвечал. Предприниматель обратился в милицию", - рассказали в МВД.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник создал фейковое объявление, указав в нем данные реально существующего предприятия. После того как покупатель клюнул, неизвестный позвонил настоящему продавцу, представился белорусом и договорился о сделке - чтобы ни у одной из сторон не возникло подозрений. И поскольку в договоре, отправленном покупателю, злоумышленник прописал реквизиты своего счета, то все деньги ушли ему.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.-0-