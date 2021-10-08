8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Несвижского района задержан за хранение наркотиков и призывы к насилию. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Оперативники ГУБОПиК продолжают устанавливать людей, призывавших оказывать активное сопротивление правоохранителям во время прошлогодних массовых беспорядков. Некоторые из них причастны к преступлениям, не связанным с протестами. В августе за хранение марихуаны милиционеры задержали 23-летнего индивидуального предпринимателя из Несвижского района. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в МВД.

Позже выяснилось, что осенью прошлого года фигурант разжигал в интернете социальную вражду, призывая к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, размещал радикальные посты в деструктивных Telegram-чатах, признанных экстремистскими.

По материалам ГУБОПиК МВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды или розни по признаку профессиональной принадлежности.-0-