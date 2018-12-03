Предприниматель из Оршанского района лишился партии колбасных изделий на Br12 тыс.

3 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли в Лиозненском районе крупную партию колбасных изделий, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Утром 30 ноября на объездной автодороге в деревне Заольша сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки автомашину "Ивеко", в которой перевозилось около 3,6 т колбасных изделий различных производителей. Хозяин груза - индивидуальный предприниматель из Оршанского района, сопровождавший груз в Смоленск для сбыта, предъявить необходимые документы не смог. В результате партия товара на Br12 тыс. изъята. В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 с. 12.17 КоАП.

Как выяснилось, предприниматель уже давно занимается колбасным бизнесом, скупая продукцию в магазинах по всей стране и перепродавая ее затем в России.-0-