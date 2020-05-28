Предприниматель из Толочинского района недоплатил в бюджет более Br150 тыс. налогов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Толочинского района недоплатил в бюджет более Br150 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявлены Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области. При проверке было установлено, что толочинский предприниматель использовал в учете фиктивные документы о приобретении строительных материалов. На самом деле эти товары он купил за наличный расчет (без оформления товаросопроводительных документов). Намеренное завышение затрат повлекло неуплату подоходного налога за 2015-2019 годы на сумму более Br150 тыс.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм подоходного налога в особо крупном размере) УК.

Причиненный государству ущерб частично возмещен. Ведется предварительное расследование.-0-