"Предприниматель" на строительстве и продаже недвижимости в Минске заработал более Br2,4 млн

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вынесен обвинительный приговор за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере строительства, сообщили БЕЛТА в службе информации столичной прокуратуры.

Мужчина при пособничестве иных людей без регистрации в установленном порядке с апреля 1999 года по июль 2014 года вел незаконную предпринимательскую деятельность. Он приобретал ветхие жилые дома и земельные участки на территории усадебной застройки Минска, организовывал снос приобретенных объектов недвижимости и строительство на их месте новых. Далее продавал жилые помещения в возведенных домах, а также земельные участки. Он также оказывал гражданам услуги в организации строительства жилых домов.

Противоправные действия "предпринимателя" обогатили его более чем на Br2,4 млн, что было квалифицировано как получение нелегального дохода в особо крупном размере.

Во время разбирательства в суде Партизанского района Минска мужчина свою вину в предпринимательской деятельности, осуществляемой без лицензии, не признал. Однако представленных гособвинителем доказательств было достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор. Фигуранта приговорили к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, его лишили права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет.-0-