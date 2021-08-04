Предприниматель обманом завладел Br46 тыс. столичного предприятия

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД столицы при силовой поддержке сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержан 36-летний индивидуальный предприниматель, который в октябре 2018 года путем обмана и злоупотреблением доверием под предлогом закупки и продажи лесоматериала завладел Br46 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Так, минчанин заключил договор с одной из минских организаций по закупке и поставке лесоматериала, но исполнять свои обязательства не намеревался. Мужчина часть переведенных денег организации вернул, аргументировав, что на такую сумму осуществить закупку не сможет. А оставшуюся часть обналичил и потратил на свои нужды. Сумма ущерба составила Br46 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.-0-