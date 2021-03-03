Предприниматель пытался ввезти в Беларусь более 2 тыс. запчастей для полуприцепов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь более 2 тыс. запчастей для автомобильных полуприцепов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Минской области, не задекларировал партию автомобильных запчастей стоимостью более Br23 тыс., которые намеревался перевезти через белорусско-литовскую границу. Нарушение выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог", - рассказали в ГТК.

Грузовой отсек авто был просканирован с применением инспекционно-досмотрового комплекса, затем проведен досмотр. Оказалось, что помимо заявленных в сопроводительных документах каталогов белорус перевозил более 2 тыс. единиц запасных частей и принадлежностей для грузовых автомобильных прицепов.

Гродненская региональная таможня по факту недекларирования товара начала административный процесс. Санкция статьи предусматривает для ИП наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-