Предприниматель пытался ввезти в Беларусь мотоцикл с перебитым VIN-номером

7 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На границе у белоруса изъяли мотоцикл с видоизмененным VIN-номером: байк незаконно ввозился из Польши, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Транспортное средство вместе с другими бывшими в употреблении мотоциклами, двигателями и косилками перевозилось в грузовом автомобиле Mercedes-Benz, которым управлял белорусский индивидуальный предприниматель. В пункте таможенного оформления водитель представил необходимые товаросопроводительные документы. Во время проверки инспекторы установили несоответствие идентификационного номера на мотоцикле Honda сведениям, указанным в техническом паспорте и документах.

Мотоцикл был изъят до решения суда и направлен на экспертизу. Ее результаты подтвердили, что первоначальный идентификационный номер транспортного средства видоизменен.

Брестской таможней начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 (перемещение через границу товаров, подлежащих декларированию, с приданием вида другого груза) КоАП.-0-