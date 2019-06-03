Предприниматель-управляющий повысил себе гонорар и довел фирму до банкротства

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель, управляющий общества с ограниченной ответственностью намеренно довел фирму до банкротства и препятствовал возмещению убытков кредиторам. По результатам проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, в отношении ИП-управляющего возбуждено два уголовных дела, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что в ноябре 2012 года учредители столичного общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло строительно-монтажные работы, заключили договор с индивидуальным предпринимателем и вменили ему в обязанности управление финансово-хозяйственной деятельностью коммерческой структуры.

В течение полутора лет со своей задачей управляющий вполне справлялся. Но в начале 2014 года у предприятия начались проблемы со сдачей строительных объектов в установленные сроки и получением оплаты за строительные работы. Вместо того чтобы поступающие денежные средства от ранее выполненных работ направить на устранение недостатков на объектах строительства и расчеты с кредиторами, индивидуальный предприниматель использовал их для повышения своего гонорара. Кроме того, он стал распродавать имущество коммерческой структуры (в основном строительную технику).

Индивидуальный предприниматель преднамеренно довел ООО до банкротства с помощью необоснованного увеличения гонорара за управление предприятием и реализации имущества по заниженной стоимости. По предварительной оценке, сумма ущерба, причиненная фирме и кредиторам, превышает Br136 тыс.

За умышленные создание или увеличение неплатежеспособности, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, а также препятствование возмещению убытков кредиторам в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя Партизанским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 240 и ст. 241 УК.-0-