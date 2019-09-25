Предприниматель в Минске брал предоплату за срубы для домов и исчезал

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный предприниматель брал деньги за срубы для постройки домов и исчезал, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

Оперативники задержали 43-летнего уроженца Могилевской области. "К правоохранителям обратился минчанин. После того, как он заказал у ИП сруб для постройки дома, предприниматель перестал выходить на связь. Мужчина успел заключить договор с бизнесменом и передать ему залог в размере Br8 тыс. для закупки леса. Но ни сруба, ни денег так и не дождался", - рассказали в милиции.

Установлено, что это не единственный пример мошеннических действий фигуранта. "В его ловушку попали еще шесть человек. Во всех случаях мужчина действовал аналогично: заключал договор, брал предоплату и исчезал. Общая сумма похищенного составила около Br30 тыс. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что вырученные деньги тратил на развлечения", - проинформировали в РУВД.

Материалы проверки переданы в Московский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-