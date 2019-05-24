Предприниматели из Бреста продавали обувь без разрешения на использование товарных знаков

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять индивидуальных предпринимателей из Бреста в своих торговых помещениях на территории города продавали спортивную обувь иностранного производства без разрешения правообладателя на использование товарных знаков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Факты продажи обуви с нарушением исключительного права на товарный знак установили брестские таможенники при проведении специальных мероприятий. Также выяснилось, что предприниматели не покупали товары у официальных дистрибьюторов в Беларуси и других странах ЕАЭС.
Более 150 пар спортивной обуви изъяты до решения суда. По предварительной оценке, общая стоимость товара составила свыше Br15 тыс.
Брестская таможня проводит проверку.-0-
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