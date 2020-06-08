Предпринимателя из Борисова будут судить за уклонение от уплаты Br80 тыс. налогов

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Борисовского района уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в уклонении от уплаты более Br80 тыс. налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Индивидуальный предприниматель с января 2017-го по январь текущего года уклонялся от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений. Он отражал в бухгалтерских документах недостоверные сведения о стоимости, физической величине и иных характеристиках объектов налогообложения, необоснованно уменьшая налоговые начисления выручки.

Во время предварительного расследования обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, давал правдивые и последовательные показания.

Как сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Дмитрий Лугин, поскольку ущерб обвиняемый возместил частично, предъявлен иск о взыскании в пользу государства имущественного ущерба в размере Br56,5 тыс. Предприниматель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-