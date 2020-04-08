Председатель жилищного кооператива в Городке присвоила Br9 тыс.

8 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городке председатель жилищного кооператива присвоила Br9 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Жительница райцентра 1982 года рождения, будучи бухгалтером и председателем правления одного из жилищно-строительных потребительских кооперативов, с сентября 2017 года по июнь 2019-го воспользовалась служебным положением и перевела с расчетного счета ЖСПК на личный карт-счет Br9 тыс. О факте хищения денежных средств стало известно, когда из предприятия котельных и теплосетей в адрес ЖСПК поступила претензия на указанную сумму, хотя платежи все жильцы оплачивали своевременно и надлежащим образом.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями суд Городокского района приговорил злоумышленницу к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения основного наказания, штрафу в размере 100 базовых величин (БВ - Br27). Также на 2,5 года она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор вступил в законную силу. Причиненный вред женщина возместила добровольно и в полном объеме.-0-