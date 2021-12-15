Представитель Литвы пытался незаконно ввезти в Беларусь более 11 тыс. автомобильных фильтров

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовский перевозчик пытался незаконно ввезти в Беларусь более 11 тыс. автомобильных фильтров, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гродненские таможенники выявили факт недекларирования расходных материалов для автомобилей стоимостью порядка Br40 тыс. в пункте пропуска "Котловка". Товар незаконно ввозился на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.

Согласно сведениям, представленным к таможенному контролю водителем литовской фирмы-перевозчика, в транспортном средстве перемещались автомобильные фильтры и моторное масло. Вместе с тем установлено, что сведения о более чем 11 тыс. таких расходных материалов, как масляные и топливные фильтры, фильтры салона, очистки воздуха для двигателей внутреннего сгорания, в документах отсутствуют.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП (недекларирование товаров), санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-