Представившиеся медработниками злоумышленницы похитили у пенсионерки Br355

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленницы, представившись медработниками, похитили у пенсионерки Br355, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Березинском районе в последнее время участились кражи и мошеннические действия, совершенные теми, кого граждане сами пускали в дом. Это и торговцы различной утварью, "медицинские работники", которых никто не вызывал, другие жулики. Главное для них одно - попасть в жилище.

В районный отдел внутренних дел обратилась 92-летняя жительница деревни Комиссарский Сад. У нее из банки, спрятанной в шкафу в дальней комнате дома, без следа исчезли деньги. Как выяснилось, жуликов в дом пустила сама пенсионерка. Она поддалась на уговоры двух женщин, которые настойчиво предлагали свои услуги, и пустила их в дом. Отказать им престарелая женщина не смогла: незнакомки представились медицинскими работниками. И пока одна из них "лечила" бабушку, другая отыскала и украла деньги. Найти их по горячим следам не удалось, но потерпевшая смогла запомнить их приметы.

Первой на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост - 150-160 см, волосы черные, связаны в хвост, ниже плеч. Была одета в черные брюки и темную кофту. Второй на вид 50 лет, плотного телосложения, рост - 150-160 см, волосы светло-русые, заложены за уши, возможно, прическа каре. Женщины приехали на автомобиле ВАЗ-2114 серого цвета.

"Предупреждение хищений, сопряженных с проникновением в жилища, продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем в деятельности милиции, - рассказывает начальник отделения криминального розыска Березинского РОВД Владимир Селейко. - Зачастую большинство краж происходит по вине самих потерпевших. Жулики, гастролируя в поисках добычи, "разводят" людей на деньги. Схемы бывают разными - от снятия порчи и гадания до простой просьбы попить воды или предложения продать вещи для дома, оказать медицинские услуги. Как только злоумышленники попадают в помещение, сразу начинают отвлекать хозяев и пытаются завладеть ценными вещами".

Раскрыть такие мошенничества или кражи, а тем более задержать виновников, достаточно сложно. Преступления совершаются гастролерами, которые передвигаются по стране на собственном автотранспорте, чаще не по главным дорогам. Значительную роль в раскрытии таких преступлений играет своевременная информация от населения.

"Чтобы не стать их жертвой, нужно запомнить несколько простых правил: ни в коем случае не впускайте в свое жилье незнакомых, ни при каких обстоятельствах не устанавливайте с ними контакт. Не реагируйте на любые их просьбы. Не следует забывать, что, открывая двери дома незнакомцам, вы автоматически подвергаетесь опасности. Если на вашей улице появились незнакомцы, поведение которых вызывает у вас подозрение, запомните или запишите их приметы, номерной знак, цвет и марку автомобиля, на котором они приехали. Это поможет стражам порядка в дальнейшем разыскать злоумышленников. И помните: срочное информирование милиции о появлении в населенном пункте таких лиц значительно увеличивает шансы задержать мошенников", - добавил Владимир Селейко.-0-