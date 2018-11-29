Прекращено административное дело в отношении парня, ударившего скульптуру городового

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административное дело в отношении парня, который ударил скульптуру городового в Минске, прекращено. Эту информацию БЕЛТА сообщили в администрации Заводского района Минска.

Дело по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство) рассматривалось в комиссии по делам несовершеннолетних. С молодым человеком обошлись профилактической беседой. "Дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Это наш, можно сказать, подучетный - он и раньше совершал противоправные поступки. Достаточно давно его знаем. Он воспитывается в опекунской семье. Знаем, как тяжело бабушке. В принципе, парень неплохой, но все время куда-нибудь попадает", - рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Заводского района Оксана Швайдюк.

"А что касается правонарушения, то никто не заинтересован наказывать человека за то, что не представляет общественно опасного деяния. Нельзя ребенку ломать судьбу", - отметила Оксана Швайдюк.

Как сообщалось, инцидент произошел днем 14 ноября на улице Городской Вал. Молодой человек ударил рукой по лицу скульптурную композицию "Минский городовой". Парня - 16-летнего учащегося столичного лицея - задержал войсковой наряд в/ч 5448. В беседе с милицией парень пояснил, что внезапно возникло желание покрасоваться перед товарищем. На задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.-0-