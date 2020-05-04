Преподавателя кружка из Гродно за употребление вместе с учениками наркотиков приговорили к 8 годам

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Преподавателя кружка из Гродно, склонявшего учеников к наркотикам, приговорили к восьми годам колонии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Суд Ленинского района Гродно признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328, ч.2 ст.331, ч.1 ст.332 (незаконное хранение и приобретение наркотиков, в том числе с целью сбыта, а также склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего и предоставление помещений для потребления наркотических средств) УК. Мужчина получил восемь лет колонии усиленного режима и штраф в размере 250 базовых величин (1 БВ - Br27).

Как сообщалось, мужчина арендовал в центре Гродно помещение, где организовал кружок по робототехнике, пользовавшийся большой популярностью. Оперативникам стало известно, что помимо обучения детей программированию и моделированию роботов вместе с некоторыми учениками руководитель кружка употребляет наркотики. Эта информация подтвердилась.

Кроме того, в доме и на рабочем месте мужчины обнаружено вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является опасным наркотиком - марихуаной. Установлено, что преподаватель делился ею с тремя несовершеннолетними 14-16 лет. Он был задержан как раз во время курения марихуаны с одним из них в помещении, где проводил занятия.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-