Пресечен канал незаконного въезда в Беларусь иностранных граждан железнодорожным транспортом

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные подразделения органов погранслужбы и Комитета государственной безопасности пресекли противоправную деятельность группы лиц по организации незаконного въезда на территорию Беларуси иностранных граждан с использованием железнодорожного пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
В состав группы входили в том числе работники Минского вагонного участка УП "Минское отделение Белорусской железной дороги". Участники по предварительному сговору организовали незаконный въезд с территории России в Беларусь иностранных граждан, которых впоследствии задержали правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Противоправная деятельность пресечена во время мероприятий по обеспечению безопасности проведения II Европейских игр.-0-
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