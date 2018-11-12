Пресечен канал незаконной миграции вьетнамцев в Литву

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники погранслужбы пресекли канал незаконной транзитной миграции граждан Вьетнама в Литву. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Шестерых граждан Вьетнама 34-летний выходец из Чечни сопровождал к белорусско-литовской границе в Вороновском районе 9 ноября. Он собирался обеспечить нелегалам незаконный переход на литовскую сторону. Кроме того, 5 ноября совместно с сотрудниками пограничной службы Литвы были задержаны двое граждан Вьетнама. И организатором данного канала также выступал гражданин России. "Его задержали непосредственно на границе, - отметили в Госпогранкомитете. - Правоохранители ищут остальных участников преступной группы. В отношении двух россиян возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции). Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества".

Иностранцы помещены в изолятор временного содержания. Они будут привлечены к административной ответственности по ст.23.29 КоАП (незаконное пересечение государственной границы), ст.23.30 КоАП (нарушение пограничного режима), 23.55. КоАП (нарушение правил пребывания). Их ожидает депортация с запретом въезда на территорию Беларуси сроком до 5 лет и штраф до 200 базовых величин (1 БВ равна Br24,5).

С начала года сотрудники органов пограничной службы выявили и пресекли 35 каналов незаконной транзитной миграции, задержали 49 организаторов и пособников противоправной деятельности. "Учитывая сложившиеся тенденции, прогнозируются дальнейшие попытки организации незаконной миграции в страны Евросоюза с использованием территории Беларуси. В связи с этим органами пограничной службы будут проводиться дополнительные режимные и профилактические мероприятия на госгранице и приграничной территории", - проинформировали в Госпогранкомитете.-0-