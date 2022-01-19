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19 января 2022, 14:25

Пресечен канал поставки мефедрона из России

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
Задержан футбольный фанат с крупной партией амфетамина
Россиянин распространял психотропы в Минске

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен канал поставки мефедрона из России. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Днем 16 января на площади Привокзальной в Минске наркоконтроль задержал 40-летнего мужчину. Он имел при себе несколько полимерных пакетиков с различными наркотиками и особо опасным психотропным веществом. Общий вес запрещенного товара составил более 100 г. Установлено, что около трех месяцев мужчина работал в России на виртуальный наркошоп: получал оптовые партии, фасовал их на съемной квартире и делал закладки в Москве и Химках", - рассказали в МВД.

По месту жительства в Минске у задержанного нашли фасовочные пакеты, электронные весы, изоленту и емкость с запрещенным веществом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурант проверяется на причастность к торговле психотропами в Беларуси.-0-

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