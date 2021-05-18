Пресечен канал поставки наркотиков из России - изъято 2 кг мефедрона

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль вышел на 33-летнего минчанина, который поставлял крупные партии психотропных веществ в Беларусь. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчину задержали с поличным при силовой поддержке СОБРа на подходе к дому. При себе у него нашли несколько свертков с мефедроном общим весом около 2 кг, а также предмет, похожий на пистолет (направлен на экспертизу).

По информации оперативников, с прошлого года дилер работал на виртуальные наркомаркеты. За несколько месяцев переквалифицировался с мелкого курьера до оптовика: забирал в России большие объемы товара и, не фасуя, размещал их в тайниках под Минском. Их забирали наркодилеры и распространяли наркотик через мелкие закладки.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас устанавливаются подельники подозреваемого и его причастность к аналогичным преступным фактам.

Фигурант нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы.-0-