26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Спецоперацию по выявлению поставщиков метадона и мефедрона провел наркоконтроль УВД Минской области. В начале года оперативники узнали, что двое минчан могут быть причастны к незаконному трафику и распространению запрещенных веществ. Их разработка завершилась задержаниями. В январе возле Борисова поймали с поличным 38-летнего курьера, в машине которого нашли 1 кг метадона, а чуть позже задержали и 34-летнего организатора наркобизнеса", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что последний сначала работал один: ездил за товаром в Россию, фасовал его на съемной квартире в Минске и делал закладки для мелких оптовиков. Позже мужчина привлек знакомого и поручил ему заниматься доставкой наркотиков в Беларусь.

В последующем милиционеры выявили десять мелких оптовиков. У них и в обнаруженных тайниках было изъято более 1,6 кг метадона и мефедрона. Следователи дали правовую оценку действиям всех задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-