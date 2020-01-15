Пресечена схема хищения и перепродажи стройматериалов сотрудниками минской фирмы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению двух работников минской фирмы, которые похитили товарно-материальные ценности и легализовали средства, добытые преступным путем, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минска.

Обвиняемые - прораб производственного участка и начальник отдела материально-технического обеспечения минского ОАО. С использованием своих служебных полномочий они с 28 марта по июль 2017 года завладели стройматериалами предприятия стоимостью более Br30 тыс., которые предназначались для реконструкции одного из объектов в Минской области. В акты сдачи-приемки внесли заведомо ложные сведения об объемах затраченных материалов, а затем предоставили эти документы в бухгалтерию для списания. Образовавшиеся таким образом излишки ТМЦ переместили в заранее оговоренное место.

Чтобы легализовать средства, добытые преступным путем, обвиняемые в сговоре с иными субъектами хозяйствования организовали закупку и последующую поставку ранее похищенных стройматериалов в адрес ОАО под видом нового товара. Материалы были приняты на бухгалтерский учет предприятия, а деньги за них введены в хозяйственный оборот коммерческих структур. Суммы сделок превысили тогда Br6 тыс. и Br29 тыс.

По этой же схеме фигуранты с 1 февраля по 31 июля 2019 года, действуя в группе и по договоренности с представителями тех же компаний, противоправно завладели имуществом ОАО стоимостью не менее Br7,59 тыс. Так, они организовали закупку предприятием стройматериалов, обеспечили победу в ней необходимой для них коммерческой структуры и последующее заключение договора поставки, осуществили поставку товара.

Несмотря на несоответствие количества поступившего товара заявленному, в документах строгой отчетности указывалось, что ТМЦ получены ОАО в полном объеме. В итоге предприятие перечислило деньги за весь объем товара согласно товарно-транспортной накладной.

Обвиняемые заключены под стражу.-0-