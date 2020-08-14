Преследование нарушителя закончилось в кювете для него самого и экипажа ГАИ

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преследование автомобиля нарушителя закончилось для него самого, а также экипажа ГАИ в кювете. Об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 августа около 21.30. "Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска на проспекте Независимости преследовали автомобиль "Фольксваген", водитель которого не остановился по требованию правоохранителей. Машина двигалась с минимальной скоростью и с включенными габаритными огнями, что вызвало подозрение в физическом состоянии шофера", - рассказала обстоятельства Ольга Чемоданова.

На помощь экипажу приехали сотрудники спецподразделения УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Преследование затянулось до деревни Валерьяново, где водитель "создал аварийную обстановку прибывшим на подмогу сотрудникам". Он выехал на полосу движения, по которой двигался экипаж, заставив инспекторов изменить скорость и направление движения.

В результате обе машины оказались в кювете. Одному из инспекторов была оказана медицинская помощь.

Водитель установлен, проводится проверка.-0-