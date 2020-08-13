Пресс-подборщик сгорел в Дрогичинском районе

13 августа, Брест Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе во время сельскохозяйственных работ сгорел пресс-подборщик, сообщили БЕЛТА в МЧС республики.

Инцидент произошел днем 12 августа возле деревни Татарья. В 14.51 в Дрогичинское РОЧС поступило сообщение о том, что в поле во время работы загорелся прицепной пресс-подборщик New Holland BВ1270 Plus. Техника 2019 года выпуска принадлежит ОАО "Именинский".

В результате ЧП пресс-подборщик уничтожен. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.-0-